Vimercate nuovo punto tamponi ex area ibm (Foto by Michele Boni)

A Vimercate il nuovo hub tamponi pronto ad aprire, mentre all’ospedale gli accessi calano All’interno del parcheggio dell’area ex Ibm in via Kennedy, doveva essere attivato il 14 gennaio. Qualche ritardo dovuto alle forniture dei materiali e dei collegamenti ha fatto slittare il taglio del nastro a mercoledì 19 gennaio.

Ultimi preparativi e poi, finalmente, mercoledì 19 gennaio dalle 7.30 alle 16.30 il secondo centro tamponi Covid di Vimercate aprirà i battenti. In queste ore gli operai stanno sistemando le strutture e gli allacciamenti dell’energia elettrica all’interno del parcheggio dell’area ex Ibm in via Kennedy. In realtà l’hub sarebbe dovuto partire già venerdì 14 gennaio, ma qualche ritardo dovuto alle forniture dei materiali e dei collegamenti di acqua, luce e gas ha fatto slittare l’apertura.

La nuova struttura nasce con l’intento di sgravare, almeno in parte, il centro tamponi all’interno dell’ospedale di via Santi Cosma e Damiano, dove, durante le festività natalizie, si sono registrate lunghe code di auto con pazienti che hanno atteso anche più di cinque ore per sottoporsi al test molecolare. In questi giorni, tra l’altro, l’affluenza di persone che si fanno esaminare dal centro tamponi del nosocomio sono in calo. Per fare entrare in funzione il nuovo hub nella frazione di Velasca è stata trova un’intesa tra Votali, proprietaria del comparto, il Comune e Asst Brianza.

