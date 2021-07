A Villasanta un passaggio pedonale rialzato in via XXIV Maggio: tratto chiuso al traffico per i lavori Il Traffic Calming troverà spazio in un tratto tra via Donatori del Sangue e via Volta, cantiere dal 28 luglio. L’intervento è stato valutato ed approvato con i residenti e con il comitato cittadino Circonvallazione Est.

Chiude temporaneamente al traffico veicolare dal 28 luglio la via XXIV Maggio nel tratto tra via Donatori del Sangue e via Volta, a Villasanta. Il provvedimento è necessario a realizzare in sicurezza un impianto di Traffic Calming ovvero un passaggio pedonale rialzato.

L’intervento è stato valutato con i residenti e con il comitato cittadino Circonvallazione Est ed è stato ritenuto utile in termini di sicurezza stradale e soprattutto utile a ridurre la velocità di percorrenza, sulla positiva esperienza di quanto già realizzato in via Meucci. La chiusura della strada è fino al termine dei lavori.

Tra l’altro lo stesso comitato da un paio d’anno per ridurre in maniera drastica la circolazione di auto nel quartiere aveva avanzato all’amministrazione comunale di istituire una zona a traffico limitato che però a norma di regolamento non è attuabile in quanto si potrebbe realizzare solo nei centri storici.

