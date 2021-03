A Villasanta il parcheggio sotterraneo di piazza Martiri della libertà chiuso per pulizie L’intervento è in programma venerdì 2 aprile e non è detto che possa concludersi già prima del termine della giornata consentendo quindi la riapertura. Sul fronte sosta, almeno fino al 6 aprile, con la “zona rossa”, sospeso il disco orario.

