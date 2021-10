A Verano Brianza parte il cantiere per rivoluzionare l’area ex Marzatico Sull’area ex Marzatico stanno per partire i cantieri che porteranno alla sua rivoluzione.

Lunedì 11 ottobre apre il cantiere per riqualificare l’ex Marzatico. L’inizio dei lavori avrà ripercussioni importanti sulla circolazione stradale in quanto l’ultimo tratto di via Comasina in prossimità della Madonnina diventerà a senso unico per una trentina di giorni e a fondo cieco per i successivi trenta. Da lunedì 11 ottobre per chi percorrerà Via Nazario Sauro provenendo da Giussano sarà consentita la svolta a destra in via Comasina mentre chi percorrerà Via Nazario Sauro provenendo da Carate non potrà svoltare a sinistra in via Comasina. Per i mezzi pesanti provenienti da via Comasina ovvero dallo svincolo della SS36 e diretti verso il centro paese sarà obbligatorio svoltare al semaforo in via Carducci. Per tutti gli altri mezzi provenienti da via Comasina e diretti verso il centro paese sarà consentita la svolta sia in via Carducci all’altezza del semaforo sia più avanti in via Leopardi. Nell’area a ridosso della Madonnina sorgeranno due edifici commerciali. Il primo di 1.500 metri quadrati sarà destinato alla media distribuzione ed è già stato acquistato da “ALDI” multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata. Il secondo più piccolo di 500 metri quadrati risulta invece ancora in vendita. L’intervento andrà anche a ridisegnare l’intera viabilità dell’area: l’impianto semaforico attuale verrà sostituito da una rotatoria con un passaggio pedonale protetto.

