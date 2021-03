A Veduggio un “kit per Pasqua” dalla biblioteca per tutti i bambini La biblioteca comunale di Veduggio propone un “laboratorio di Pasqua” per i bimbi: ecco come ritirare i kit necessari.

Non c’è Pasqua senza kit: bambini, c’è tempo per ritirare il vostro (e divertirvi con la creatività in vista nel periodo di festa) fino al 2 aprile. La biblioteca comunale di Veduggio con Colzano propone un “laboratorio di Pasqua” che, causa restrizioni anti-Covid, ogni bambino potrà sperimentare a domicilio. Magari condividendo il momento ludico con qualche familiare. Fino al 2 aprile è possibile prenotare e passare a ritirare tutto l’occorrente, dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30. L’invito per tutti è poi di tornare in biblioteca per mostrare la propria fantastica creazione. Per info: 0362.911021 e [email protected]

