Tanti quadrati per comporre la coperta (Foto by Marco Testa)

A Usmate Velate la coperta è fatta da 1.000 mani per sentirsi più vicini Iniziativa promossa dalla consulta Servizi alla persona del comune di Usmate Velate in collaborazione con l’associazione Vivere aiutando a vivere. Chi lo vorrà potrà realizzare, a maglia o a uncinetto, i classici quadrati per comporre la coperta.

Una coperta per sentirsi più uniti e vicini in questo periodo di emergenza sanitaria che costringe tutti - ma specialmente i più anziani - a restare soli in casa. Con questo obiettivo la consulta Servizi alla persona del comune di Usmate Velate in collaborazione con l’associazione Vivere aiutando a vivere promuovono l’iniziativa “1 Coperta, 100 Fili, 1000 Mani – Intrecciamo una trama fatta di tanti fili condivisi”.

Chi lo vorrà potrà realizzare, a maglia o a uncinetto, i classici quadrati della larghezza di 25 centimetri per lato. Ognuno potrà scegliere il proprio colore, il proprio filato, la propria tonalità e realizzarlo esprimendo tutta la propria creatività. Una volta conclusi, i quadrati dovranno essere consegnati, entro il 15 maggio, alla biblioteca civica, prendendo appuntamento al numero di telefono 0396829789. A tutti coloro che consegneranno il proprio quadrato verrà lasciato un piccolo ringraziamento realizzato dagli ospiti del Centro diurno per disabili (CDD) del Polivalente gestito dalla Cooperativa Solaris.

I quadrati verranno poi uniti insieme, indipendentemente dal colore, e andranno a creare quante più coperte possibili. Le coperte verranno poi utilizzate per arricchire, arredare e colorare alcuni dei luoghi emblematici del territorio, raccontando a chiunque le ritroverà davanti il genio e l’arte manuale della cittadinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA