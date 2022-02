A Usmate Velate grande festa per i cent’anni dell’ex sarta Rosa Perego Ha ricevuto anche la visita del sindaco Lisa Mandelli che le ha portato gli auguri della città. Per l’anziana è stato un compleanno davvero speciale, vissuto come gli altri giorni fra appuntamenti quotidiani e piccole commissioni.

Usmate Velate annovera una nuova centenaria tra i suoi cittadini. Si tratta della ex sarta Rosa Perego, di Velate, che lunedì 31 gennaio ha spento 100 candeline. Per festeggiare questo importante traguardo le si è presentata a casa il sindaco Lisa Mandelli, con tanto di omaggio floreale. Le ha rivolto un sincero augurio per un compleanno davvero speciale, vissuto come gli altri giorni fra appuntamenti quotidiani e piccole commissioni.

Usmate Rosa Perego centenaria con Lisa Mandelli e parenti

(Foto by Michele Boni)

La forza della signora Rosa, per tanti anni conosciutissima sarta del paese, sta nella sua indipendenza e nel suo amore verso la vita, la sua splendida famiglia e le sue amicizie. Probabilmente questi sono i segreti della sua grande longevità che l’hanno portata a festeggiare addirittura un secolo di vita con figli e nipoti.

