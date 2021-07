A Triuggio in arrivo da Regione Lombardia 110mila euro per i centri estivi Da Regione Lombardia sono arrivati 110mila euro per Triuggio per il sostegno ai centri estivi.

Triuggio si aggiudica il bando regionale “Estate Insieme”. In paese arriveranno circa 110mila euro. Il contributo era finalizzato a sostenere la realizzazione di interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza ovvero i centri estivi che anche quest’anno come già nel 2020 sono nati da una collaborazione tra Comune, Comunità pastorale Sacro Cuore e associazioni nel territorio. Nello specifico su Triuggio sono in corso di svolgimento cinque diverse proposte per bambini e ragazzi curate da altrettante realtà: oratorio, Polisportiva triuggese, Coop Il Ponte, Scuola di musica “Pino Galbiati” e “L’abilità onlus”.

