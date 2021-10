Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

SOVICO cinema nuovo come sarà dopo raddoppio sala e ristrutturazione (Foto by Elisabetta Pioltelli)

A Sovico “Il cinema ti porta a teatro”, iniziativa del Nuovo (in ristrutturazione) Iniziativa per tenere vivo il rapporto con gli spettatoti durante i lavori di ampliamento della sala di via Baracca: venerdì 26 novembre, al Teatro Nazionale di Milano, “Pretty Woman”, venerdì 7 gennaio, al teatro Repower Assago, appuntamento con i mitici Legnanesi.

Mentre fervono i lavori di ampliamento della struttura di via Baracca, che come noto porterà al raddoppio della sala, il cinema “Nuovo” di Sovico ufficializza l’iniziativa culturale promossa in collaborazione con Pro Loco Sovico: “Il cinema ti porta a teatro”.

«Abbiamo pensato di tenere vivo il rapporto con tutti i nostri amici, proponendovi due distinti appuntamenti a teatro» spiegano gli organizzatori. Ecco i due spettacoli previsti: venerdì 26 novembre, al Teatro Nazionale di Milano, “Pretty Woman”, poltrona formula all inclusive (trasporto, assistenza e diritti prevendita) a 55 euro (offerta valida fino al 31 ottobre, dal 1 novembre 60 euro); venerdì 7 gennaio, al teatro Repower Assago, appuntamento con i mitici Legnanesi ed il loro “Non ci resta che ridere”. Poltronissima con formula all inclusive ( trasporto, assistenza e diritti di prevendita) al costo di 45 euro. Offerta valida fino al 31 ottobre, dal 1 novembre il costo sarà di 50 euro.

Info e prenotazioni: whatsapp cinema 3500404396, mail a [email protected] oppure [email protected]

