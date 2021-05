A Sovico contagiati Covid in calo costante, ora sono 30 Il dato diramato dal sindaco Barbara Magni: «Il numero delle persone risultate positive al virus è in costante diminuzione» Il 1 aprile erano 86, il 16 aprile scesero a 39, al 29 aprile i contagiati erano 36. I decessi da febbraio 2020 ammontano a 22.

È in costante miglioramento l’evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio di Sovico. Il sindaco Barbara Magni è tornata ad informare i cittadini rispetto ai casi di contagio registrati a seguito dell’indicazione dei dati rilevati dal portale Ats. Alla data di giovedì 13 maggio i residenti positivi sono 30 (il 1 aprile erano 86, il 16 aprile scesero a 39, al 29 aprile i contagiati erano 36). I decessi, dal 23 febbraio 2020, sono in totale 22.

«Il numero delle persone risultate positive al virus è in costante diminuzione - dichiara il sindaco - continua la campagna vaccinale ed è iniziata la prenotazione dei vaccini per le persone con età compresa tra 59 e 50 anni. Ulteriori informazioni sulle modalità di prenotazione per altre categorie di persone verranno pubblicate sul sito del Comune e sulle pagine social istituzionali (Facebook e Istagram) non appena si avranno indicazioni da Regione Lombardia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA