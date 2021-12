A Seregno sono partiti i lavori per costruire i nuovi spogliatoi del campo di rugby Partiti, a Seregno, i lavori per costruire i nuovi spogliatoi dei campo di rugby.

Il sodalizio del rugby Seregno vede avverarsi il suo sogno: i tanto attesi spogliatoi del campo di gara del centro sportivo “Trabattoni”, in zona Porada. Sono diversi anni che il sodalizio bussa alle porte dell’amministrazione comunale per vedere risolto l’annoso problema. Dopo un iter amministrativo piuttosto accidentato, che ha visto rinunciare più imprese assegnatarie dei lavori che hanno procurato molto ritardato nell’avvio dei lavori, all’interno del centro sportivo Trabattoni, è stato finalmente avviato il cantiere per la costruzione di nuovi spogliatoi per il campo da rugby.

I lavori si sono resi necessari in quanto le strutture esistenti non sono congrue a garantire in maniera ottimale l’attività di un sodalizio che, al momento, può contare su oltre trecento tesserati e che, per gli appassionati della palla ovale, è un punto di riferimento prezioso per tutta la zona nord della Brianza monzese. Da qualche giorno la ditta Sial Impianti di Cusago, che si è aggiudicata l’appalto, ha provveduto ad effettuare lo sbancamento, per permettere di gettare il basamento su cui verranno issati i nuovi corpi di fabbrica. I lavori, del valore complessivo di circa trecentomila euro, dovrebbero concludersi tra circa quattro mesi.

