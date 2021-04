Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carabinieri in zona stazione a Seregno

A Seregno rissa con bastoni e sassi per una bici contesa, quattro denunce I fatti sono avvenuti giovedì 22 aprile attorno alle 18 in via Sciesa.Coinvolti 4 cittadini marocchini e pakistani di età compresa tra i 30 e i 38 anni. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite tali da ricorrere a cure mediche.

Rissa e quattro denunce a piede libero a Seregno giovedì 22 aprile attorno alle 18.30 in via Sciesa, poco distante dalla locale stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, giunti sul posto insieme a personale della polizia locale, il parapiglia si sarebbe scatenato a causa di una disputa per una bicicletta. Coinvolti 4 cittadini marocchini e pakistani di età compresa tra i 30 e i 38 anni.

Quando sul posto si sono presentati militari delle stazioni dell’Arma di Seregno, Meda e Verano Brianza la situazione era già tornata alla normalità. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite tali da ricorrere a cure mediche. Tutti sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per rissa aggravata dall’utilizzo di oggetti atti a offendere quali sassi e bastoni (che sono stati rinvenuti sul luogo dell’evento).

