A Seregno la festa di Santa Valeria sarà itinerante coinvolgendo i negozi con i piatti della tradizione La parrocchia seregnese di Santa Valeria ha lanciato un appello a ristoratori e commercianti di beni alimentari per organizzare la prossima edizione della Sagra che sarà itinerante.

In vista della festa di Santa Valeria, in programma alla fine di aprile, la parrocchia seregnese di Santa Valeria ha lanciato un appello a ristoratori e commercianti di beni alimentari, tramite una lettera a firma del vicario parrocchiale don Giuseppe Colombo e del comitato organizzatore, che mira ad allargare la base di interesse ed a superare, in tutto o in parte, le difficoltà prodotte dall’emergenza sanitaria. «Nella speranza di offrire un contributo per ripartire dopo questo momento difficile - spiega il testo -, vogliamo coinvolgere tutta la comunità per condividere un progetto che ci sta a cuore, per salvaguardare lo spirito della sagra ed al contempo aiutare i ristoratori ed i negozi di generi alimentari della nostra città».

Eccolo nello specifico: «Quest’anno la festa sarà itinerante e vorrebbe coinvolgere quante più realtà possibili, anche con iniziative artistiche. Chiediamo la vostra partecipazione per mantenere vivo lo spirito della sagra di Santa Valeria, festa patronale della nostra città. Vorremmo che voi diventaste protagonisti, scegliendo un piatto della tradizione della sagra, da proporre nel vostro locale. Se siete già organizzati, ovviamente potete anche proporre il piatto da asporto o con consegna a domicilio». Ma c’è di più: «Stiamo preparando la piattaforma sagra.santavaleriaseregno.it, che raccoglierà tutte le iniziative che nasceranno e dove vi daremo evidenza e risalto. Tutti potranno trovare i vostri contatti e le vostre proposte ed ovviamente l’eco proseguirà anche sui social della parrocchia, già esistenti. Unito al passaparola, realizzeremo una rete nella città, con l’obiettivo di promuovere le vostre attività ed incentivare tutta la cittadinanza a gustare i piatti della tradizione del Buffet del pellegrino nei vostri locali. Alla conclusione della festa, se vorrete dare un vostro libero contributo alla parrocchia, sarete benvenuti: come sopra evidenziato, il nostro obiettivo principale è di creare un’occasione di risalita dall’emergenza sanitaria che ci assedia, incrementando lo spirito di solidarietà e di condivisione che ha sempre accompagnato la sagra di Santa Valeria».

Chiara è infine la chiosa: «Confidiamo nella vostra numerosa partecipazione ed aspettiamo un vostro positivo riscontro». Il programma della festa aprirà giovedì 22 aprile e chiuderà domenica 2 maggio. Gli interessati a contribuire possono scrivere entro fine marzo alla mail [email protected]

