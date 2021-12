Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Volonterio)

La stella che verrà accesa mercoledì 8 dicembre in piazza Risorgimento a Seregno (Foto Volonterio) (Foto by Paolo Volonterio)

A Seregno il natale che “fa sistema”: il calendario degli eventi in città Tra gioco e solidarietà, comunque pensando al prossimo: è il natale che “fa sistema” di Seregno organizzato dalla rete di impresa “Vivi Seregno”, associazioni di volontariato sociale, i sei oratori di Seregno e amministrazione comunale.

Tutti insieme per il periodo di Natale con dei bei momenti di festa esterna, ma anche e soprattutto di cuore e di solidarietà per riflettere sulle necessità di chi ci sta intorno. Così commercianti della rete di impresa “Vivi Seregno”, associazioni di volontariato sociale, i sei oratori di Seregno e l’amministrazione comunale, hanno progettato la città che “fa sistema” proponendo un cartellone, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, che permette a tutti di calarsi dentro lo spirito delle festività.

Domenica 5 dicembre, in piazza della Concordia s’è svolto il “mercatino solidale” curato dalla consulta del volontariato a cui hanno preso parte Anffas, Anmil, Avis, Carla Crippa, comitato Maria Letizia Verga, gruppo fibrosi cistica, Gsa, Insieme per.., La Nuova infanzia, Seregno Soccorso, Unicef, unione ciechi e ipovedenti.

Mercoledì 8 dicembre, alle 16.30, in piazza della Concordia per “Vivi il Natale” ci sarà l’accensione simbolica della stella cometa, e come da tradizione, i cori dei giovani degli oratori ed interventi delle autorità, trampolieri natalizi, oltre all’inaugurazione della “piazza della solidarietà” con l’arrivo di Babbo Natale e dei folletti.

Sempre mercoledì 8 dicembre, in viale Edison dalle 9.30 alle 18.30, sarà presente il mercatino della solidarietà a cura della consulta del volontariato sociale.

In piazza Risorgimento, sabato 11 dicembre, è previsto alle 14.30, ne L’Auditorium il laboratorio creativo di Labo Gatto Meo con il metodo Bruno Munari, incentrato su “in quanti modi si può scrivere la parola “auguri”, a cura dell’amministrazione comunale.

Dalle 16.30, spettacolo di mangiafuoco, a cura di Vivi Seregno, a cui seguirà Lego Lab a cura della cooperativa Pepita, fondazione Carolina e degli oratori.

Domenica 12 dicembre, in piazza Risorgimento, dalle 15.30 spettacolo con bolle di sapone giganti e Lego Lab.

Sabato 18, sempre in piazza Risorgimento, dalle 14.30 laboratorio creativi a L’Auditorium, mentre dalle 16, parata di farfalle luminose e la prosecuzione di Lego Lab.

Lo spettacolo di burattini è fissato, alle 15.30, in piazza Risorgimento, domenica 19 dicembre.

E sempre piazza Risorgimento, da mercoledì 8 al 24 dicembre, si trasformerà in “piazza della solidarietà”, dove saranno presenti tre casette per il “regalo sospeso” da destinare ai bambini, agli anziani e alle associazioni solidali, in cui è coinvolta la Casa della Carità. Presente anche un babbo Natale, a fianco del quale i bimbi potranno effettuare fotografie, ma anche beneficiare di una giostra dei cavalli, chiusa e riscaldata, e bancarelle con zucchero filato, frittelle e castagne.

Al piano terra de L’Auditorium e a palazzo Landriani, da mercoledì 8 dicembre, mostra di presepi.

Infine, dal 12 dicembre, Seregno sarà coinvolta nel nuovo progetto di Maurizio De Rosa “tessitorediargille”, il quale con l’iniziativa “la bellezza è intorno a noi” usufruirà della regola della caccia al tesori per stimolare uno sguardo nuovo in un luogo anche già conosciuto, per favorire la consapevolezza del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e architettonico di Seregno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA