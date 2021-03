La scala che dal primo binario consente di raggiungere il sottopasso che porta in via Comina

A Seregno chiude di notte il sottopasso della stazione verso via Comina Il Comune, in accordo con Rfi e il comitato di quartiere, per garantire sicurezza ha deciso di chiudere di notte il sottopasso pedonale da dal piazzale della stazione porta in via Comina.

Dopo la sala d’attesa della stazione di piazzale 25 aprile a Seregno, anche il sottopasso pedonale che dalla stessa stazione conduce alla via Comina sarà chiuso nelle ore notturne. La novità diventerà effettiva da lunedì 15 marzo ed è una conseguenza diretta di un’intesa tra l’amministrazione comunale e Reti Ferroviarie Italiane, maturata nel contesto di due incontri coordinati dalla prefettura di Monza e Brianza. A garantire il servizio di chiusura del tunnel, tramite propri incaricati, sarà Rfi. La decisione è stata condivisa con il comitato di quartiere Meredo Sant’Ambrogio, poiché il sottopasso, che va dal primo binario della stazione appunto alla via Comina, oltre a permettere di raggiungere in sicurezza i binari ferroviari, costituisce anche un’opportunità di collegamento con il centro storico per la popolazione residente a Sant’Ambrogio, che a questo scopo potrà comunque continuare ad avvalersi del sottopasso ciclopedonale parallelo, che va dalla via Solferino alla via Magenta.

Il provvedimento, come già detto, si aggiunge a quello recente inerente la sala d’attesa e completa un percorso di chiusura di tutti gli accessi alla stazione nella fascia oraria in cui non è prevista la sosta di alcun treno, per impedire lo stazionamento al di fuori delle effettive necessità legate alla circolazione ferroviaria. Cancelli e sottopasso saranno quindi chiusi dalle 0,30 fino alle 5,30.

