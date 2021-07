A Roncello due incidenti stradali in pochi minuti: due feriti portati all’ospedale I sinistri sono avvenuti mercoledì 30 giugno in serata, il primo all’ingresso del paese da Basiano, e ha visto coinvolto un uomo di 21 anni e una donna di 55, il secondo qualche centinaio di metri più avanti, sulla circonvallazione esterna verso Busnago.

Due scontri in auto, nel giro di pochi minuti, in entrata e in uscita da Roncello: le forze dell’ordine al lavoro per capire le dinamiche.

Gli incidenti sono avvenuti mercoledì 30 giugno tra le 19.30 e le 19.55. Il primo si è verificato all’ingresso del paese da Basiano, e ha visto coinvolto un uomo di 21 anni e una donna di 55. Sul posto sono giunti le ambulanze da Busnago e Cornate e, da Monza, i carabinieri e I vigili del fuoco. Le persone coinvolte non sono risultate in pericolo di vita, secondo quanto riportato da Areu l’intervento, inizialmente in codice rosso, è stato poi declassato in codice giallo. I due feriti sono però stati trasportati agli ospedali di Vimercate e San Gerardo di Monza.

Pochi minuti dopo un altro incidente si è invece verificato qualche centinaio di metri più avanti, sulla circonvallazione esterna verso Busnago, all’altezza del benzinaio presente sulla curva.

Qui le persone coinvolte sono invece quattro, tra cui un bambino di 8 anni. Sul posto impegnati anche i volontari della Protezione Civile di Roncello che hanno chiuso l’intera Circonvallazione.

«I Carabinieri e il Comandante della polizia locale sono al lavoro per verificare le dinamiche e se i due incidenti sono in qualche modo tra loro legati - ha spiegato il primo cittadino Cristian Pulici -. In serata hanno visionato le registrazioni delle telecamere e raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte e che si trovavano in ospedale per gli accertamenti sanitari. Fortunatamente non dovrebbe esserci nessuno ferito in modo grave. Nelle prossime ore si saprà qualcosa di più sia sulla dinamica degli incidenti sia sulla condizione delle persone coinvolte».

