A Renate aumenta la percentuale di rifiuti differenziati Soddisfazione a Renate: gli ultimi dati ricevuti dal Comune hanno certificato un aumento della percentuale di differenziazione dei rifiuti.

Risultati apprezzabili per la raccolta differenziata a Renate. «Gli ultimi dati raccolti, relativi al 2020, ci danno un’immagine davvero positiva riguardo all’attenzione e alla precisione dei renatesi nella gestione della raccolta differenziata - commenta Mario Molteni, assessore a energia, ambiente e cultura -. L’andamento è in crescita: nello scorso anno, il risultato ha sfiorato l’85% di differenziata sulla totalità dei rifiuti prodotti. Un risultato eccellente per il nostro Comune! Speriamo di continuare così, anzi di migliorare ancora». L’invito ai renatesi di continuare così si accompagna a un piccolo “reminder” sui benefici associati alla differenziazione dei rifiuti: «Riciclare non significa solo smaltire in modo corretto i rifiuti, ma significa anche risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento. In poche parole, attenzione alla tutela del pianeta e delle generazioni future».

