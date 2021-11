A Nova Milanese la polizia locale ha recuperato un furgone rubato nella Bergamasca È stato rubato nella Bergamasca il furgone che la polizia locale di Nova Milanese ha recuperato nel parcheggio di via Caravaggio.

È risultato rubato, il furgone recuperato dalle forze dell’ordine nella mattina di domenica. Il mezzo sostava da qualche giorno nel parcheggio di via Caravaggio a Nova Milanese, occupando due posti a danno dei residenti delle palazzine residenziali dirimpetto al piazzale del mercato. Su segnalazione di un residente, la polizia locale è intervenuta nella mattinata di domenica 21 novembre individuando il mezzo da lavoro ed effettuando tutte le verifiche del caso. Al termine dei controlli, è emerso che il veicolo era stato rubato qualche giorno prima, nella Bergamasca. Per l’asportazione è stato chiamato un operatore della zona, che munito di carro attrezzi ha prelevato il furgone per condurlo presso il deposito di riferimento del Comune di Nova.

Ora gli agenti agli ordini del comandante Cosimo Tomasso provvederanno a informare la ditta che nelle passate settimane aveva denunciato il furto. Il parcheggio di via Caravaggio, non è nuovo a ritrovamenti di questo tipo. In questo caso però, per le indagini delle forze dell’ordine potrebbe venire in soccorso la video sorveglianza stradale che è in fase di collaudo a Nova Milanese.

