A Monza la ballerina dell’Opera di Kiev Yevgeniya Korshunova La ballerina dell’Opera di Kiev Yevgeniya Korshunova a Monza, ospite dello Studio Danza Asd che le ha organizzato uno stage aperto a tutti per aiutarla. Il marito, primo ballerino, è al fronte in Ucraina.

Il mondo della danza si mobilita per l’Ucraina. La ballerina dell’Opera di Kiev Yevgeniya (Jane) Korshunova sarà a Monza, ospite di Studio Danza Asd, dal 28 marzo a domenica 3 aprile quando proporrà una lezione aperta a tutti gli amanti della danza. Yevgeniya Korshunova, è fuggita dall’Ucraina con suo figlio di 4 anni mentre suo marito, Olesksi Potomkin, primo ballerino dell’Opera di Kiev, è rimasto al fronte.

La ballerina, al momento, è ospite a Trento con la madre e sta cercando di presentarsi in Italia per poter continuare a lavorare. «Abbiamo aperto le porte della nostra scuola- spiega Laura Fiora, direttrice della scuola monzese- per aiutare Yevgeniya e offrire alle nostre allieve un’occasione unica, sarà ospite a casa mia in quei giorni. Le mie allieve lavoreranno con lei per una settimana, sarà un’esperienza arricchente da diversi punti di vista, umano e professionale. Il linguaggio dell’arte è universale e, in questo caso, lanciamo un messaggio anche di solidarietà. Sto prendendo contatti perché possa collaborare con importanti scuole professionali, dalla Scala al Carcano, del territorio milanese. Penso che tutti noi abbiamo bisogno di un’atmosfera più serena, c’è bisogno di essere circondati dal bello. Averla con noi sarà un’esperienza unica e un modo amorevole per stare insieme».

Chi volesse vivere l’esperienza dello stage di danza classica con lei, nella scuola di via Antonio Fogazzaro, domenica 3 aprile dalle 10 alle 11.30 livello intermedio e dalle 11.45 alle 13.15 livello avanzato, il costo di ogni lezione è di 15euro e chi vorrà potrà fare ulteriori donazioni. È necessaria la prenotazione, necessario il greenpass, l’utilizzo della mascherina negli spazi comuni e a seconda del numero dei partecipanti potrebbe rendersi necessario indossare quella chirurgica durante la lezione. Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 039.2020676 oppure scrivere a [email protected].

© RIPRODUZIONE RISERVATA