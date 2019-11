Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Monza e in Brianza monumenti e palazzi si accendono di blu con l’Unicef per i diritti dei bambini La Villa reale e la Caserma dei vigili del fuoco di Monza, il palazzo comunale di Villasanta e la fontana di Seregno in piazza Martiri della Libertà: mercoledì 20 novembre si accendono di blu per l’iniziativa “Go Blue” dell’Unicef.

Monumenti e palazzi si accendono di blu per la Giornata mondiale dell’infanzia e adoloscenza. Appuntamento mercoledì 20 novembre con l’iniziativa “Go Blue” dell’Unicef nel trentennale dell’approvazione da parte dell’assemblea dell’Onu della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Con il Comitato provinciale dell’Unicef celebrano la ricorrenza la Villa reale e la Caserma dei vigili del fuoco di Monza, il palazzo comunale di Villasanta e la fontana di Seregno in piazza Martiri della Libertà.

Obiettivo dell’iniziativa per Unicef è che venga data piena attuazione ai diritti di ogni bambino e di aderire alla proposta “Go Blue for every child” indossando qualcosa di blu nella giornata del 20 novembre.

