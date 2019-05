A Monza apre la nuova sede di Afol Brianza, l’Agenzia di orientamento al lavoro L’Afol (Agenzia per la formazione e orientamento al lavoro) apre i nuovi spazi di piazza Cambiaghi a Monza. «Servizi innovati per imprese e cittadini»

Afol ha una nuova sede a Monza. L’Agenzia di formazione, orientamento lavoro di Monza e Brianza, da venerdì, è presente in città, in via Cernuschi 8 (area Cambiaghi) dove sorgevano gli uffici della provincia. Un luogo in cui cittadini e aziende potranno fruire di servizi specialistici integrati di orientamento, formazione e lavoro. Spazi in cui verranno forniti corsi, colloqui di orientamento e supporto nella ricerca del lavoro, due aule formative che saranno utilizzate per servizi di riqualificazione e di formazione continua, anche rivolti ai dipendenti delle aziende del territorio.

«Con questi spazi ridiamo vita ad una sede che, fin dalla nascita della provincia ha ospitato servizi dedicati al welfare - ha sottolineato Roberto Invernizzi, presidente della provincia - confermando la mission di questo ente, mettere al centro i temi del lavoro e della formazione per essere al servizio dei cittadini e delle imprese». Nella sede monzese saranno presenti operatori con specifiche competenze per offrire servizi individuali alle persone, con particolare attenzione alle persone disabili, in particolare Barbara Gabbioneta, che da sempre segue l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e Fabrizia Brucchieri (che si occupa nello specifico delle doti unica lavoro per persone con disabilità). Con loro si alterneranno diversi operatori a seconda delle richieste.

«Essere in questi spazi mi riporta a galla molte emozioni - continua Marcello Correra, amministratore unico di Afol - legate al passato. Questa nuova sede è in continuità con il percorso di sviluppo capillare di servizi sul territorio in stretta sinergia con la Provincia e le amministrazioni comunali. La Brianza è un territorio dinamico, le ultime rilevazioni sul 2018 lo confermano, su oltre 21mila persone che hanno presentato una dichiarazione di immediata disponibilità per l’inserimento nel mondo del lavoro il 28 percento ha trovato impiego. Questo nuovo punto offrirà servizi innovativi, nella ricerca di lavoro utili ai cittadini e alle imprese». Sul sito www.afolmonzabrianza.it tutte le informazioni relative ai servizi.

