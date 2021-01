A Mezzago test molecolare immediato ai positivi all’antigenico Novità al centro tamponi Covid: il secondo test verrà effettuato senza costi aggiuntivi, in quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale.Il punto è accessibile senza prescrizione medica per i residenti di Mezzago e Cornate al costo di 15 euro.

Si amplia il servizio al centro tamponi di Mezzago. Da questa settimana infatti a chi dovesse risultare positivo al test rapido antigenico verrà effettuato direttamente sul posto anche il tampone molecolare. Il secondo test verrà effettuato senza costi aggiuntivi, in quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

“Questa novità, resa possibile da Fondazione Harmonia che eroga il servizio nell’ambito della convenzione sottoscritta con l’amministrazione comunale - recita un comunicato del comune - estende le prestazioni effettuate direttamente sul territorio a favore dei cittadini per prevenire e contrastare ancor più efficacemente la diffusione del Covid”.

Il punto tamponi di Mezzago è allestito presso il centro sportivo “F. Brignani”. E’ accessibile senza prescrizione medica per i residenti di Mezzago e Cornate al costo di 15 euro. Per i residenti a Bellusco, Busnago e Sulbiate sarà necessaria la prescrizione medica e il costo sarà di 20 euro. Per i residenti in altri Comuni di 35 euro.

