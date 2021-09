Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

LISSONE: Oggi Cresco premiazione finale al Terragni (Foto by Elisabetta Pioltelli)

A Lissone l’arte del risparmio fa scuola con il progetto “Oggi crESCO” Evento conclusivo di “Riprogettiamo con i giovani l’educazione finanziaria”, presentato dal Comune di Lissone in veste di capofila con la partnership del Comune di Desio e del Comune di Seregno.

Palazzo Terragni ha ospitato martedì 21 settembre l’evento conclusivo del progetto «Oggi crESCO – Riprogettiamo con i giovani l’educazione finanziaria», presentato dal Comune di Lissone in veste di capofila con la partnership del Comune di Desio e del Comune di Seregno, finanziato da Regione Lombardia con il Bando “La Lombardia è dei giovani”. Presenti all’evento in veste di partner anche le delegazioni degli Istituti scolastici superiori Meroni di Lissone e Parini di Seregno, la Civica Scuola di Musica e Danza – Polo delle Arti di Desio e Associazione Live di Lissone. Un’occasione per condividere i risultati delle attività realizzate nell’ambito di un percorso di cittadinanza attiva e ludica.

Oggi Cresco premiazione finale al Terragni

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Con “Oggi crESCO – Riprogettiamo con i giovani l’educazione finanziaria» è stato sviluppato “Ghost Pub”, gioco con un format basato sulla Interactive Educational Experience (IEE). Le amministrazioni comunali promotrici e i partner aderenti si sono proposti di veicolare agli adolescenti alcuni dei concetti fondanti dell’educazione finanziaria, basandosi su un approccio di apprendimento attivo ed esperienziale.

I numeri raccontano il valore del progetto: oltre 550 ragazzi delle scuole del territorio - tra cui anche alcuni giovani del Centro di Formazione Professionale Consorzio Desio Brianza - sono stati coinvolti attivamente in attività e percorsi diversificati che hanno raggiunto lo scopo educativo-formativo, consentendo ai partecipanti di esercitare o maturare una maggior consapevolezza verso la tematica del risparmio. L’età media dei partecipanti è stata di 16 anni, tutti i team erano strutturati in squadre da 4 partecipanti ciascuna.

Oggi Cresco premiazione finale al Terragni

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Al termine della fase riservata al gaming, l’istituto Parini ha avviato un’attività di “Peer education” per trasmettere il senso del gioco ai coetanei usando un linguaggio adatto a raggiungere adolescenti e pre-adolescenti.

Durante l’evento conclusivo è stato inoltre proiettato il video realizzato in collaborazione con gli studenti della Scuola Civica di Musica e Danza di Desio che ha saputo unire con maestria la musica all’economia.

Momento finale, la premiazione del team di giovani primo classificato nella Interactive Educational Experience finanziaria “Ghost pub”. A vincere è stato il team denominato “Zevi” e capitanato da Ismail Arbouch, ex studente della classe 3 OMU (Operatore Macchina Utensili) del Consorzio Desio Brianza, risultato primo tra tutti i team degli oltre 500 ragazzi coinvolti, per aver completato la IEE ”Ghost Pub” con 7 minuti e 42 secondi di anticipo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA