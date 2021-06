A Lissone la Festa del “Liberi tutti” si fa green: laboratori nel parco inclusivo La manifestazione è in programma in programma sabato 26 giugno e rientra infatti nel ventaglio di proposte di “Piantiamola!” la rassegna del Comune di Lissone ideata per riflettere ed agire per il bene dell’ambiente e del nostro ecosistema.

La Festa del parco inclusivo “Liberi Tutti” in programma sabato 26 giugno sarà quest’anno ancora più ricca di significati. L’associazione “Amici di Lollo”, infatti, ha pensato ad un pomeriggio contrassegnato da diversi momenti di divertimento che strizzano l’occhio all’ambiente. L’evento di sabato 26 rientra infatti nel ventaglio di proposte di “Piantiamola!” la rassegna del Comune di Lissone ideata per riflettere ed agire per il bene dell’ambiente e del nostro ecosistema.

Ecco perché il parco inclusivo di Lissone accoglierà proposte green, pensate in particolare per i bambini. Dalle 16 alle 18, spazio ai laboratori per i più piccoli: si creeranno oggetti riciclando bottiglie di plastica (serve prenotarsi via mail: [email protected]), mentre, alle 17, si terrà l’inaugurazione dell’orto urbano “Semi di Sole” in collaborazione con Mandelli creazioni floreali.

Per tutto il pomeriggio sarà visitabile il mercatino delle pulci e si potranno inoltre acquistare gadgets e magliette targati “Amici di Lollo”. Una “Festa” speciale che ogni anno ricorda con affetto Lorenzo Bonfanti, il piccolo “Lollo” al quale ogni gesto ed ogni pensiero è rivolto.

