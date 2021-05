Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gianni Radaelli)

Marcella Spinelli, la presidente della Pro Loco di Lissone (Foto by Gianni Radaelli)

A Lissone la campagna tesseramento della Pro Loco sarà fiorita Appuntamento domenica 30 maggio in piazza Libertà: esposizione e vendita di fiori e piantine fiorite che potranno essere acquistate per dare un contributo all’attività dei volontari coordinati dalla presidente Marcella Spinelli.

I colori dei fiori faranno da contorno, domenica 30 maggio, al ritorno in piazza Libertà dell’associazione Pro Loco “Città di Lissone” che per tutta la giornata sarà in centro con un’iniziativa di volontariato.

L’evento è organizzato quale raccolta fondi e campagna di tesseramento Pro Loco, che sarà ravvivata come detto dall’esposizione e vendita di fiori e piantine fiorite che potranno essere acquistate per piacere personale e per dare un contributo all’attività dei volontari coordinati dalla presidente Marcella Spinelli.

Un’occasione di festa che, sperando che il meteo sia favorevole, vuole dare a tutti gli effetti un segnale di ripresa e fiducia nel futuro dopo le chiusure forzate dovute alla pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA