A Lissone “Il Sapere non ha età”: yoga e benessere online con decine di iscritti Successo per il piano di attività di formazione organizzato dal Comune in collaborazione con Aral Onlus e l’associazione Athena. L’offerta formativa per tutte le età quest’anno si è trasformata in una rassegna gratuita e fruibile da casa.

Successo per la prima edizione on line de “Il Sapere non ha età - Conoscenza, abilità e competenze durante tutto l’arco della vita”, il piano di attività di formazione organizzato dal Comune di Lissone in collaborazione con Aral Onlus e l’associazione Athena.

L’offerta formativa per tutte le età - che quest’anno si è trasformata in una rassegna gratuita e fruibile online da casa in totale sicurezza per via della pandemia– ha raggiunto lo scopo prefissato, ovvero l’aver garantito una offerta di cultura e promozione ai cittadini, mantenendo vicini docenti e partecipanti nonostante il momento di emergenza sanitaria. Quasi 100 gli iscritti. Tutto esaurito per “Mente in forma”, il percorso formativo ideato da Aral, mentre Athena ha registrato la partecipazione di un’ottantina di persone che, a distanza, hanno seguito lezioni di yoga, lingua dei segni, benessere attraverso le erbe aromatiche, chakra, pietre, colori e Il cammino del benessere.

L’assessore Renzo Perego sottolinea «l’importanza dell’esperienza condotta in questo anno, che ci consente di impostare, anche per il futuro, attività attente ai bisogni dei cittadini e alle loro possibilità di fruizione dei corsi». E aggiunge. «Un grazie alle associazioni lissonesi per l’impegno profuso e anche per quanto potranno fare il prossimo anno. Il successo dell’iniziativa, pur in tempi così difficili, è di stimolo a ripartire con maggior slancio, coinvolgendo tutte, ma tutte proprio tutte, le associazioni lissonesi, da quelle culturali a quelle sportive e sociali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA