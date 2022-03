A Lissone completati i marciapiedi di via Monte Santo Le opere hanno riguardato il completo rifacimento del marciapiede (lato destro della carreggiata) e la posa di una striscia di manto d’asfalto sul lato opposto, dove in alcuni tratti è possibile la sosta libera delle auto.

Completati i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Monte Santo, strada a senso unico situata nei pressi del municipio e del cimitero di Lissone, particolarmente utilizzata dai pedoni per raggiungere i servizi pubblici e privati situati in centro storico. Nelle ultime ore le opere sono state ultimate ed hanno riguardato il completo rifacimento del marciapiede (lato destro della carreggiata) e la posa di una striscia di manto d’asfalto sul lato opposto, dove in alcuni tratti è possibile la sosta libera delle auto. Via Monte Santo, infatti, non ha parcheggi regolamentati con strisce blu o disco orario; la strada è già stata riaperta alla circolazione.

