A Lissone c’è “Book Vibes” per il piacere della lettura Il Festival dei Lettori Erranti, a cura della Compagnia Teatro Instabile, sarà la prima iniziativa in programma, un corso per scoprire le straordinarie capacità espressive della voce, che verrà studiata mediante attività ludiche.

S’intitola “Book Vibes”, la nuova iniziativa promossa da Comune di Lissone e Fondazione Cariplo per avvicinare la cittadinanza al piacere della lettura.

Ottenuto il finanziamento di 47mila euro nell’ambito del Bando di Fondazione Cariplo “Per il libro e la lettura” grazie al progetto “Book Vibes. Vibrazioni per nuovi lettori in città”, il Comune di Lissone mette in campo azioni ri-progettate in virtù dell’emergenza sanitaria. Al fianco del Comune, capofila del progetto, ci sono le associazioni Lavoro e Integrazione Onlus, Puppenfesten, Teatro Instabile, Teatro dell’Elica e Millegru che si faranno portatrici di singole iniziative presenti nel progetto. “Book Vibes” è stato sviluppato anche con la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Meroni, della libreria “Il libro è…” e della casa editrice “Levania”.

Il Festival dei Lettori Erranti, a cura della Compagnia Teatro Instabile, sarà la prima iniziativa in programma: i partecipanti indagheranno attraverso la partecipazione a un corso le straordinarie capacità espressive della voce, che verrà studiata mediante attività ludiche. Le letture rappresenteranno lo spunto per approfondire tecniche di lettura ad alta voce in modo piacevole e pratico, da mettere poi in pratica in contesti inediti. I “lettori erranti” diventeranno infatti i protagonisti di letture ad alta voce in luoghi differenti da quelli comunemente associati alla lettura (librerie e biblioteche) e in particolare sarà possibile trovarli in luoghi di relazione, esercizi pubblici e… spazi aperti della città.

Chiunque potrà partecipare al corso, con un calendario di 15 incontri che si svolgeranno in biblioteca. Tuttavia, già a partire dai prossimi giorni, una intensa campagna di promozione dell’iniziativa interesserà da vicino Spazio Giovani, Centro Anziani, le scuole superiori, librerie e due esercizi pubblici del territorio.

Contestualmente, prenderà il via anche il “Silent Book Club”, percorso di formazione per over 65 a cura del Teatro dell’Elica. Gli incontri, previsti a partire da febbraio, si terranno nella sede del Teatro dell’Elica e in diversi spazi della città dando la possibilità di scoprire il “piacere” del Silent Book, la “lettura silenziosa”.

Verrà individuato un luogo in cui ritrovarsi insieme dove ciascuno potrà leggere il suo libro, in silenzio, ma in compagnia. Un’immersione senza voce conclusa con un momento di confronto e di socializzazione. Iscrizione entro il 15 febbraio al numero 375 5820559 o scrivendo una mail a [email protected]

“Book Vibes” proseguirà il proprio percorso con un’azione che “parlerà” il linguaggio dei giovani e racconterà il piacere della lettura utilizzando strumenti digitali e social. Fra le proposte in partenza in primavera, una si soffermerà proprio sulla comunicazione dei social media. Lettura e TikTok viaggeranno fianco a fianco in laboratori di comunicazione digitale che vedranno protagonisti gli studenti dell’Istituto Meroni. La scuola superiore sarà coinvolta anche in un ulteriore percorso attraverso il laboratorio “La Poesia va in scena” a cura di MilleGru.

“Il nostro impegno prosegue nell’attuare iniziative per la promozione della lettura, nella piena convinzione che questo strumento sia fondamentale per la crescita di tutta la comunità – afferma Alessia Tremolada, assessore con delega alla cultura – con orgoglio dal 2017 siamo riconosciuti “Città che legge” e con soddisfazione il nostro progetto è stato sostenuto economicamente da Fondazione Cariplo. Le molteplici iniziative previste per i mesi a venire coinvolgeranno scuole, over 65 e semplici cittadini che potranno così incontrarsi con il piacere della lettura in nuovi luoghi e in nuove modalità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA