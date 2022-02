A Limbiate serata di controlli: espulsioni, segnalazioni per possesso di droga e un arresto Anche a Limbiate la notte tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio è stata caratterizzata da controlli, in forze, da parte di polizia di Stato e polizia locale. Il report parla di una serie di espulsioni, segnalazioni per possesso di sostanza stupefacente e un arresto.

Nella serata di venerdì 11 febbraio, personale della questura di Monza e della Brianza, integrato da equipaggi del reparto prevenzione crimine e della polizia locale, ha effettuato mirati controlli nel comune di Limbiate. Nel corso delle attività, snodatesi nelle aree urbane maggiormente interessate da esercizi pubblici nonché sensibili sotto il profilo della frequenza di episodi criminosi, sono state identificate 44 persone, di cui 15 con precedenti di polizia e sono stati sottoposti a verifica tre esercizi commerciali, anche al fine di controllare il puntuale rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Durante gli accertamenti su tre soggetti stranieri, i poliziotti ne hanno riscontrato l’irregolare presenza sul territorio nazionale e, dopo essere stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione della questura per gli adempimenti amministrativi di rito, nei loro confronti sono stati emessi provvedimenti di espulsione. Inoltre, grazie all’ausilio di un’unità cinofila antidroga, uno straniero è stato sorpreso all’interno di un pubblico esercizio in possesso di sostanza stupefacente del tipo Hashish e sanzionato, mentre in un altro locale pubblico è stata sorpresa una persona soggetta misura alternativa alla detenzione in violazione delle prescrizioni.

Nella medesima giornata, personale della squadra mobile ha rintracciato un cittadino italiano colpito da un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria e, dopo averlo posto in stato di arresto, l’ha portato in carcere.

