A Lesmo blackout sulla strada provinciale: decine di pali senza luce A Lesmo, a causa molto probabilmente delle abbondanti precipitazioni, l’impianto di illuminazione della strada provinciale che taglia in due il paese è andato in tilt: decine di pali sono rimasti al buio.

Serata da brividi per gli automobilisti in transito nel centro di Lesmo. Probabilmente a causa delle abbondanti precipitazioni delle ultime ore, l’impianto di illuminazione pubblica di via Marconi-piazza Dante-via XXV aprile è andato in tilt. Lungo la strada provinciale che taglia in due il paese tutti i pali della luce si sono spenti nel tardo pomeriggio di domenica 7 febbraio, lasciando la strada al buio. Quest fatto, insieme all’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha intimorito gli automobilisti che hanno affrontato il lungo tratto di provinciale sprovvisto di illuminazione alzando, e di molto, il piede dall’acceleratore.

