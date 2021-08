A Lentate sul Seveso riapre dopo quasi un anno il cineteatro Sant’Angelo Riapre, a Lentate sul Seveso, e dopo quasi un anno, il cineteatro Sant’Aneglo. È rimasto chiuso a causa della pandemia da Covid-19.

Lentate sul Seveso torna al cinema. Dopo 11 mesi d’attesa, causa pandemia, il cineteatro parrocchiale “Sant’Angelo” di via Garibaldi riaprirà ufficialmente venerdì 10 settembre. I volontari sono al lavoro per essere pronti ad accogliere gli spettatori in totale sicurezza. L’ingresso in sala sarà consentito nel pieno rispetto delle normative vigenti ossia, come stabilito il 23 luglio scorso dal Governo, per accedere nei luoghi della cultura, tra cui le sale cinematografiche e i teatri, è necessario il Green Pass. La certificazione dovrà attestare: di avere fatto almeno una dose di vaccino; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti o essere guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti.

La certificazione verde Covid-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Il cineteatro “Sant’Angelo”, importante punto di riferimento della vita culturale e sociale della comunità lentatese, è chiuso ormai dal 26 ottobre 2020, da quando il Dpcm del 24 ottobre 2020 sancì nuovamente lo stop a cinema e teatri, dopo averne consentito la riapertura in settembre e per un solo mese. Nel maggio 2021 le sale cinematografiche hanno potuto riprendere l’attività, ma la direzione del “Sant’Angelo” decise di non riaprire. Impossibile ripiegare sul cinema all’aperto, troppo oneroso e a Lentate sul Seveso non viene organizzato da anni. Così la sala cinematografica e teatrale di via Garibaldi è rimasta chiusa, ma per fortuna ora è tempo di ripartire mantenendo gli accorgimenti di sempre per contenere la pandemia, infatti non basta mostrare solo il Green Pass per godersi un film sul grande schermo. Come per il 2020 restano in vigore distanziamento e soluzioni adottate già nell’autunno 2020: dei 293 disponibili in sala si possono utilizzare 150, sulle sedute sono apposti dei cartelli per precluderne l’uso; restano le segnalazioni di distanziamento; la sanificazione è d’obbligo; la pulizia dei bagni, del banco, della cassa e della maniglie viene effettuata dopo ogni spettacolo e naturalmente in sala si entra indossando la mascherina.

