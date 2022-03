A Giussano la parrocchia di Robbiano cerca volontari per riaprire il bar dell’oratorio Per riaprire il bar dell’oratorio, alla parrocchia di Robbiano servono nuovi volontari.

La parrocchia di Robbiano intende riaprire il bar dell’oratorio a partire dai mesi primaverili. Ma, per farlo servono volontari in grado di coprire i turni la domenica per garantire l’apertura del bar sia al mattino sia al pomeriggio. Servono persone, anche senza esperienza, dietro al bancone per preparare caffè, cappuccini, cioccolate e per servire bibite, e volontari per le pulizie. “C’è già qualche volontario veterano, ma servono rinforzi per aprire. Più siamo, meno lavoriamo e più ci divertiamo”, ha spiegato il consiglio dell’oratorio. Per avere informazioni o offrire la propria disponibilità bisogna rivolgersi in sacrestia o al termine della Messa delle 10.30 in oratorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA