A Giussano la mostra sull’Enciclica di Papa Francesco: le Acli cercano volontari “Il grido della terra”, mostra fotografica basata sull’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, arriverà nei prossimi mesi a Giussano. Le Acli cercano volontari per assistenza e accompagnare i visitatori: previsto un corso di formazione.

Nei prossimi mesi approderà a Giussano la mostra “Il grido della terra”, basata sull’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco. Si tratta di un’esposizione fotografica composta da diversi pannelli a colori, che attraverso le parole di Papa Francesco e immagini suggestive approfondisce i temi dell’enciclica “verde”, con cui Sua Santità ha voluto mettere al centro il rispetto dell’ambiente e della “casa comune”, la cura delle risorse vitali come l’acqua, lo sviluppo sostenibile, e la necessità che anche la politica si impegni per promuovere un cambiamento in senso “ecologico” della crescita.

La mostra, organizzata dalla sezione locale delle Associazioni cristiane lavoratori italiani, andrà in scena presso gli spazi di Villa Sartirana, in via Carroccio 2.

In vista dell’esposizione, le Acli stanno cercando volontari, a cui sarà offerto un corso di formazione, per servire assistenza e accompagnare i visitatori durante l’esposizione fotografica. Gli orari di apertura saranno dal lunedì a venerdì dalle ore 16.30 alle 19 e sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Per adesioni e informazioni è possibile contattare il gruppo al numero 334 8808618.

