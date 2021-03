A Correzzana la Festa della donna si celebra coinvolgendo gli uomini Il Comune di Correzzana ha deciso di celebrare la Festa della donna coinvolgendo gli uomini: ecco come partecipare.

Per la Giornata internazionale della donna il comune di Correzzana coinvolge gli uomini. Per la settimana dall’ 8 al 12 marzo infatti l’amministrazione comunale invita a inviare brevi video (2 minuti al massimo), poesie o pensieri scritti in cui uno o più uomini raccontino una donna che si è particolarmente distinta per la sua storia, le sue capacità, le sue doti, i suoi talenti professionali, artistici o intellettuali.

“Non è necessario che la donna sia famosa o conosciuta (la privacy ovviamente deve essere rispettata) - si legge nella proposta del progetto -. Può essere una donna qualsiasi, moglie, amica, madre, figlia, sorella o sconosciuta a cui l’uomo potrà dedicare il suo pensiero, anche rimanendo anonimo, riprendendosi con lo smartphone (senza necessariamente mostrarsi in volto) oppure scrivendo una frase significativa, una poesia, un episodio emblematico o qualsiasi altro contributo analogo sul tema”. I video e i pensieri scritti potranno essere inviati fino a giovedì 12 marzo e saranno caricati a partire dall’8 marzo 2021 sulla pagina Facebook del Comune.

Il materiale può essere inviato alla mail [email protected] o al numero whatsapp 392 44 82 821.

