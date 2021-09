Concorezzo Evento Bassotti in piazza (Foto by Michele Boni)

A Concorezzo “Bassotti in piazza”: ne sono attesi 400 Voluta e organizzata dall’associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti, l’iniziativa si terrà sabato 18 settembre. Ci saranno anche premiazioni annunciate dalla contessa Patrizia De Blanck, madrina della giornata

Concorezzo sarà letteralmente invasa dai bassotti. Sono oltre 400 i partecipanti da tutta Italia che si sono finora iscritti all’iniziativa Bassotti in piazza, voluta e organizzata dall’associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti, che si terrà sabato 18 settembre per un pomeriggio di allegria e solidarietà. Una vera e propria “bassotto mania”, insomma, esplosa negli ultimi anni che hanno visto moltissimi amanti dei cani adottare un quattro zampe di questa razza.

Un entusiasmo che ha piacevolmente sorpreso Sandro Nigro, presidente dell’associazione, che con il suo team si occupa di recuperare e curare i bassotti in difficoltà e trovare loro nuove famiglie. L’evento Bassotti in piazza, si svolgerà a partire dalle 13 con l’iscrizione (con tanto di spilla e papillon), presso lo stand dell’Associazione allestito in piazza della Pace, e proseguirà fino alle 19.30 articolandosi in diversi momenti, tutti in compagnia degli amici a quattro zampe.

Tra le varie attività previste ci saranno giochi di educazione cinofila gratuiti per i soci e per i vari partecipanti dalla scuola Cuor Di Cane, benedizione degli animali da parte di Don Angelo, parroco della parrocchia Santi Cosma e Damiano, premiazioni dei bassotti (dal più giovane al più vecchio, dal bassotto “special guest” al bassotto magione, da quello che arriva più lontano al finto bassotto). Le premiazioni saranno annunciate dalla contessa Patrizia De Blanck, madrina della giornata, a cui si affiancherà anche Igor Righetti conduttore e giornalista Rai. Concluderà la giornata, dalle 18, un aperitivo solidale presso il Bar del Centro. Una parte degli incassi verrà riconosciuta come donazione all’associazione.

Nel pomeriggio ci sarà anche una lotteria di beneficenza i cui premi sono stati donati dai commercianti locali che si incaricheranno anche dell’acquisto dei sacchetti per i totem e diffonderanno anche un adesivo per sensibilizzare la popolazione a raccogliere le deiezioni canine. Tra i partecipanti le storie che toccano il cuore sono tante a cominciare da quella di Artù il giovane bassotto abbandonato dalla sua prima proprietaria a soli tre mesi dopo averlo accidentalmente fatto cadere dal terrazzo e reso disabile. Per fortuna sulla sua strada, pochi mesi dopo, è arrivata Giuliana che lo ha accolto nella sua bella casa vicino a Padova dove vive col marito e altre sei simil bassotti, tutti adottati, alcuni invalidi.

«Artù oggi è felice – ha detto Giuliana –, una vera star di casa, che compensa la sua disabilità con una marcia in più e un’energia travolgente. Adora mettersi in posa ed essere fotografato e andare in giro sul passeggino per “dire la sua” a tutti quelli che incontra. Ma più di tutto è appassionato di orsi di peluche tanto da uggiolare se ne vede uno in vetrina. Ho raccontato il suo amore suoi social – dove Artù è una piccola star – e i suoi fan ci hanno spedito orsetti da ogni parte d’Italia, tanto che non so più dove metterli».

Durante la manifestazione verrà allestito un villaggio hospitality a tema con alcuni gazebo in piazza della Pace e altri lungo viale Libertà nei pressi della chiesa. Tutti gli sponsor presenti forniranno omaggi ai partecipanti. Saranno presenti anche altre associazioni benefiche che raccoglieranno donazione e distribuiranno materiale informativo sulla loro realtà e gadget. Tra queste l’associazione Pro Tetto a cui sarà possibile donare cibo non deperibile come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti di prima necessità per le famiglie senza reddito.

Sul posto sarà presente anche un presidio veterinario organizzato dalla veterinaria Maria Luisa Scotti. «Siamo felicissimi di ospitare Bassotti in piazza – ha detto il sindaco Mauro Capitanio, – perché da un lato il successo dell’evento rappresenta la volontà e la voglia di tutti di ripartire, di tornare alla normalità, seppur con tutte le dovute precauzioni, e dall’altro è un’importante occasione di sensibilizzazione sia al rispetto degli animali da compagnia sia al decoro in ambiente urbano, un punto spesso dolente in molte realtà».

Il sindaco che sulla promozione del rapporto uomo cane è molto impegnato (ha da poco attivato una collaborazione con l’Enpa e aperto nuove aree cani), inaugurerà alle 16 due totem per la raccolta delle deiezioni canine con distributore di sacchetti che Cuor di Pelo regalerà alla città. «Un gesto simbolico che abbiamo molto apprezzato – ha aggiunto Capitanio – e che speriamo che i cittadini ricambino con la loro partecipazione e generosità». Per chi volesse ancora iscriversi può contattare l’associazione Cuor di Pelo al 3926289264.

