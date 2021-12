A Cavenago consegna dei doni porta a porta con ““Babbo Natale a casa tua!“ Iniziativa organizzata dal “Tavolo delle Associazioni” in collaborazione con il Comune: scrivendo un messaggio a un numero telefonico si potrà richiedere la consegna dei doni dalle 19.30 della serata del 24 dicembre.

Anche quest’anno alla vigilia bambini per le strade di Cavenago passerà Babbo Natale con la sua slitta. Come da tradizione infatti per la serata del 24, a partire dalle 19.30 il “Tavolo delle Associazioni” in collaborazione con il Comune organizza l’iniziativa “Babbo Natale a casa tua!“. Scrivendo un messaggio al numero 3393840088 si potrà chiedere a Babbo Natale di passare direttamente nelle proprie case per consegnare i doni ai bambini. I regali dovranno essere posizionati fuori dalla propria porta.

