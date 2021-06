A Carate il Festival dello street food e dello gnocco fritto da venerdì 2 luglio Da venerdì 2 luglio a Carate arriva il “Festival dello street food e dello gnocco fritto”.

Torna il Festival dello street food e dello gnocco fritto. La kermesse, organizzata da Tipico Eventi con il patrocinio del comune di Carate Brianza, è in programma per il fine settimana da venerdì 2 a domenica 4 luglio in piazza Caduti per la Libertà, a Carate. Saranno presenti più di 15 street chef e un’area completamente dedicata allo gnocco fritto, che sarà il vero protagonista di questo evento, accompagnato da ottimi salumi e formaggi, tutti rigorosamente emiliani.

Ma non solo. Si potranno gustare anche hamburger di fassona piemontese, arrosticini abruzzesi, patata twister e chips fritte al momento, ma anche bombette pugliesi e il caciocavallo. Non mancheranno nemmeno i dolci, dai cannoli siciliani ai churro venezuelani, e le birre artigianali. Oltre al food ci saranno spettacoli serali con giochi di magia e di fuoco. Nelle giornate di sabato e domenica verranno allestiti oltre 50 giochi in legno per i più piccoli, fabbricati da esperti artigiani.

