A Carate cooking class con Carlo Cracco per gli studenti di In-Presa

Che emozione cucinare assieme a Carlo Cracco. Nel laboratorio di Carate Brianza, gli studenti di terza del corso di In-Presa per Tecnico di cucina hanno seguito in streaming una cooking class dello chef stellato. L’evento si è tenuto nella serata dell’8 aprile, organizzato da Avsi (Associazione volontari per il servizio internazionale) con scopo benefico. La scuola caratese ha offerto ai primi 15 ragazzi iscritti la possibilità di seguire insieme la diretta nella cucina a postazioni di In-Presa, fornendo gli ingredienti necessari per svolgere la preparazione. Durante la serata Carlo Cracco ha cucinato in diretta dal suo ristorante di Milano: per i ragazzi è stato possibile cucinare interagendo direttamente con lo chef.

La partecipazione prevedeva un’offerta libera a partire da 25 euro che è stata interamente devolute ad Avsi per il progetto “Mai troppo lontani” per sostenere 1200 bambini e le loro famiglie nel Sud del Libano. Permetterà la realizzazione di corsi di formazione professionale nel campo della ristorazione rivolti ai genitori dei bambini.

