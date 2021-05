A Caponago va in scena la “Grande pulizia collettiva” di parchi e aree verdi Organizzata per sabato 5 giugno dalla Banca del Tempo, Cooperativa Agricola, centro Don Milani e Associazione Volontari con il sostegno del Comune. Per i più piccoli la gara a premi: “La raccolta dei mozziconi”.

Andrà in scena sabato 5 giugno la “Grande pulizia collettiva” nei parchi e nelle aree verdi di Caponago. L’iniziativa è stata organizzata dalla Banca del Tempo e dalle associazioni Cooperativa Agricola, centro Don Milani e Associazione Volontari con il sostegno dell’amministrazione comunale.

L’appuntamento è fissato per le 14.30 presso l’ex ospedaletto, nel parco Europa e al cascinotto all’interno del parco Pinetina. Da qui i volontari si sposteranno in diversi luoghi del paese per procedere con le “pulizie”.



Per i più piccoli è inoltre organizzata la gara con premi “La raccolta dei mozziconi”, con un momento per la premiazione prevista per le 17 all’ex ospedaletto.

Guanti e sacchi saranno forniti da CEM ambiente.

