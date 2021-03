A Caponago il cartellone pubblicitario è spuntato una notte: «Abuso edilizio, subito eliminato» È lotta senza quartiere in città contro l’abusivismo: l’ultimo caso in viale Monza dove un cartellone è apparso all’improvviso ma Comune e Polizia locale hanno utilizzato una nuova procedura per l’eliminazione immediata.

Il Comune e i vigili di Caponago contro la pubblicità abusiva. Nel pomeriggio di martedì 9 è stato rimosso un cartellone abusivo lungo viale Monza apparso dal nulla in una notte della settimana precedente e subito messi sotto sequestro.

Un’operazione che gli agenti hanno potuto concludere velocemente grazie a una procedura nuova e a un lavoro di vigilanza attento e rigoroso: «Abbiamo trattato la questione come vero e proprio abuso edilizio - spiega il comandante Gabriele Garberoglio -. E questo ci ha permesso di sequestrare i pali sin da subito e di chiedere l’ordinanza di demolizione al pubblico ministero, che è arrivata il 9 marzo in mattinata, consentendoci poi la demolizione nel pomeriggio. Diversamente i tempi si sarebbero allungati forse anche di mesi. Così facendo invece abbiamo potuto procedere in fretta a mettere in sicurezza una situazione che avrebbe potuto essere pericolosa e vietato, a chi compie questi gesti illegali, di guadagnarci pure con i soldi dell’affitto dello spazio pubblicitario».

Quella delle autorità cittadine è una vera e propria stretta contro i cartelloni pubblicitari posizionati senza permesso sul territorio comunale: «La pubblicità abusiva non verrà mai tollerata - prosegue Garberoglio -, tanto più se installata in maniera fraudolenta, di notte e precaria al punto da rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica. Ricordo che in questi casi vengono considerati trasgressori e perseguiti con sanzioni amministrative se non già col deferimento all’autorità Giudiziaria sia l’installatore, il proprietario del terreno e il figurante sulla pubblicità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA