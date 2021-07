A Busnago è tutto pronto per la Festa di Sant’Anna: si parte con le vecchie glorie Mercoledì 20 luglio il primo appuntamento della patronale con la sfida calcistica. Poi cinema all’aperto, mercatino del libro, cena all’oratorio, sbandieratori e spettacolo pirotecnico.

A Busnago è tutto pronto per celebrare la Festa di Sant’Anna. Tante sono infatti le iniziative in programma per la festa patronale. Il primo appuntamento si terrà mercoledì 20 sul campo da calcio dell’oratorio con la partita tra le vecchie glorie del calcio busnaghese.

Venerdì 23 dalle 21.30, in piazza del comune, gli “A…mici della biblioteca” organizzano il cinema all’aperto per tutte le famiglie. Stessa location e la stessa associazione sarà protagonista del mercatino del libro previsto per sabato 24 mattina dalle 10 alle 12. In serata i festeggiamenti si trasferiscono in oratorio con la cena organizzata dagli Alpini di Busnago in collaborazione con gli sbandieratori Torre dei Germani e gli Amici dell’oratorio. Durante la cena intrattenimento a cura degli animatori dell’oratorio (partecipazione fino ad esaurimento posti).

Per domenica 25 è invece previsto un pomeriggio di giochi in oratorio a cura degli animatori e degli sbandieratori e, alle 22.30, lo spettacolo pirotecnico.

Il programma completo comprensivo dei momenti religiosi è disponibile sul sito del comune (comune.busnago.mb.it) e su quello della parrocchia.

