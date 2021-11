A Burago ritrovato un furgone rubato con targa adesiva falsa Il mezzo, rubato in provincia di Como, era in un parcheggio di via Galilei, notato da alcuni passanti che hanno dato l’allarme alla polizia locale. Posto sotto sequestro , il furgone sarà restituito ai legittimi proprietari.

Ritrovato a Burago, in via Galilei, un furgone rubato con targa falsa. Il mezzo è stato rinvenuto dalla polizia locale sabato pomeriggio 13 novembre, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, in un parcheggio non molto distante dalla sede di Amazon.

L‘agente Angelo Sala, intervenuto sul posto, ha notato che un Fiat Ducato posteggiato riportava delle targhe adesive, che riconducevano a un altro mezzo rubato. Dopo una serie di accertamenti il vigile ha scoperto che il furgone ritrovato era stato sottratto ai proprietari, residenti in provincia di Como, con relativa denuncia ai carabinieri di Cantù, a inizio novembre. Il veicolo è stato quindi posto sotto sequestro e nei prossimi giorni verrà riconsegnato ai legittimi proprietari. Non è la prima volta che la polizia locale identifica furgoni rubati. Solo ad ottobre si era verificato un episodio simile sempre nella stessa zona del paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA