A Briosco chiude la storica merceria “Pirola” in piazza della Chiesa

Chiude la storica merceria “Pirola” di piazza della Chiesa. A fine marzo il titolare Paolo Pirola, 67 anni, abbasserà le serrande dell’attività iniziata da mamma Giulia. Un negozio che era un punto di riferimento per le donne di Briosco da oltre sessant’anni.

«Quello che più mi spiace è che i locali resteranno vuoti – ha sottolineato Paolo in settimana – Purtroppo non arriverà nessuna nuova attività al posto della merceria». Un negozio piccolo, di paese, ma con un’anima grande e colta come ha ben sottolineato lo storico Angelo Cecchetti. Una merceria che era anche luogo di cultura per quanti hanno la Brianza nel cuore.

«Non sono titolato nel descrivere il molteplice Paolo, ma mi arrogo il diritto di trasmettere il mio ringraziamento come amico - scrive Cecchetti -. Mi troverò ad essere disperso quando verrò a sapere che le serrande verranno definitivamente chiuse. La merceria era ed è l’oasi nel deserto brianzolo, un punto di riferimento dove tutti si potevano dissetare nello scambiare e condividere nuove vecchie scoperte, opinioni, per lo più brianzole. Chi meglio di lui simboleggia l’esser Brianza; ha delineato la tabella mendeleeviana del susseguirsi di fatti, autori, avvenimenti che hanno avuto la fortuna di svolgersi nel triangolo Monza, Como e Lecco. Ora auspicando che in Briosco il mentore Paolo possa trovare sede alternativa affinché noi egoisti brianza-dipendenti possiamo ancora trovare il dovuto rifugio. Anche il frigido Lambro, per la moltitudine di interventi che hai svolto a suo favore, si unisce nei ringraziamenti».

