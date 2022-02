A Biassono rosario per don Simone, le reazioni alla scomparsa improvvisa del sacerdote Da domenica a martedì, tre serate (ore 21) a Biassono per recitare il rosario in ricordo di don Simone Vassalli, scomparso improvvisamente a 39 anni e ritrovato senza vita nella sua abitazione. Le reazioni, funerali il 9 febbraio con l’Arcivescovo.

Da domenica 6 febbraio e fino a martedì’ 8 febbraio i fedeli della comunità pastorale Maria Vergine dell’ascolto di Biassono, Macherio e Sovico, insieme ai ragazzi degli oratori di Biassono e Macherio, si troveranno alle 21 all’oratorio di Biassono (ingresso da via Verri 39) per recitare il rosario in ricordo di don Simone Vassalli, improvvisamente scomparso probabilmente a causa di un malore e trovato senza vita nella sua casa di Biassono domenica mattina, 6 febbraio.

LEGGI Addio a don Simone Vassalli, responsabile della pastorale giovanile di Biassono e Macherio

Biassono don Simone Vassalli - foto Chiesadimilano.it

La salma di don Simone è stata composta nella cappella dell’oratorio di Biassono, in via Verri, dove abitava.

Il sacerdote, 39 anni, era stato ordinato nel 2013 e si occupava della pastorale giovanile degli oratori di Biassono e Macherio.

Sabato sera, 5 febbraio, era uscito con i sacerdoti della comunità pastorale a mangiare una pizza insieme al gruppo dei giovani seminaristi del seminario di Venegono Inferiore, in visita nelle parrocchie della comunità pastorale. A trovarlo senza vita domenica mattina è stato il sacrestano, che è entrato in casa dopo che don Simone non si è presentato in chiesa per celebrare la messa domenicale delle 7.30.

«Lo ricordo quando al mattino ci incrociavamo salutandoci, lui di ritorno dalla chiesa e io mentre entravo in municipio – racconta il sindaco, Luciano Casiraghi - Più volte ha collaborato con l’amministrazione comunale, incoraggiandomi sempre con responsabile fermezza, con saggia discrezione insieme a una delicata sensibilità, ogni qualvolta fossimo impegnati nella realizzazione di servizi per il sociale volte a favorire il bene, il risveglio e il progresso della nostra comunità».

Commosso e sgomento, al tempo stesso, il ricordo dei volontari del gruppo EnJoin, Impronte di felicità.

«Siamo senza parole di fronte alla notizia della sua scomparsa – spiegano - Non ci sono parole che possano colmare questo vuoto. Ti ricordiamo sempre sorridente, pronto ad accogliere tutti senza distinzioni. Siamo immensamente grati di averti conosciuto, ti porteremo sempre nel cuore».

Don Simone avrebbe compiuto 40 anni il prossimo marzo.

Il funerale si svolgerà mercoledì 9 febbraio, in mattinata: alle 11 a Biassono, presieduto dall’Arcivescovo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA