A Biassono i funerali di Marta Viganò morta dopo un incidente in tangenziale

Saranno celebrati sabato 31 agosto, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Martino, i funerali di Marta Viganò la 32enne di Biassono morta all’ospedale Niguarda di Milano, lunedì, 24 ore dopo un terribile incidente stradale accaduto lungo la tangenziale Est dove la donna, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che stava guidando finendo contro un guard rail. La cerimonia sarà preceduta dal Rosario alle 14.30.

Alla 32enne, dog trainer, sono giunti tantissimi messaggi social dai numerosissimi amici mentre la madre ha diffuso un appello: “Chiedo a tutti gli amici, colleghi, collaboratori delle scuole e associazioni che avevano un rapporto con Marta di mettere la propria maglietta di lavoro per essere, come sempre, pronti a fare, come era lei. E’ l’ultimo lavoro insieme. Vi ringrazio”.

