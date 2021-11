A Besana in Brianza ubriaco alla guida fugge all’alt dei carabinieri ma sfascia l’auto: è il padre del ladro “Lupin” Ha visto i carabinieri che intimavano di fermarsi ma ha cercato di fuggire, finendo per disfare la macchina.I fatti sono avvenuti a Besana in Brianza, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo ubriaco al volante: è il padre del ladro dell’oratorio, soprannominato “Lupin”.

Alle 02:40 di notte di venerdì 19 novembre, in Viale Kennedy di Besana in Brianza, un 46enne residente a Cassago Brianza, a bordo della sua Peugeot 307 grigia station-wagon, alla vista della paletta sollevata dai carabinieri per intimargli l’alt, ha tentato un’improvvisa manovra da “stuntman” per imboccare la rotatoria contromano e si è schiantato contro vari cartelli stradali. L’uomo, con la macchina malconcia e il motore fumante, ha poi tentato di proseguire la corsa ma, nella vicina via Piave, ha finito per essere raggiunto dai militari. Lì, palesemente ubriaco, nonostante le evidenti difficoltà a mantenere l’equilibrio e a pronunciare frasi di senso compiuto, è riuscito trovare un barlume di lucidità per insultare e minacciare a più riprese i militari. Questi ultimi, dopo aver riportato l’uomo alla calma, lo hanno accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso tra i quali quello del tasso alcolemico nel sangue che ha attestato un valore di circa 2,5 g/l, sei volte e mezzo oltre il limite consentito.

Per il 46enne (convivente, autista, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona e in materia di armi) è scattata quindi la denuncia per guida in stato d’ebbrezza e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché il ritiro della patente di guida. Le gesta maldestre dell’improbabile “stuntman” richiamano sicuramente quelle del figlio, il “Lupin” che qualche settimana fa era finito sui giornali di mezzo mondo per aver fallito un furto all’oratorio coperto dal rintocco delle campane.

