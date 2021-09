A Besana in Brianza il cineteatro Edelweiss riparte dopo un anno e mezzo di stop Riparte, dopo oltre un anno e mezzo di sport, l’attività del cineteatro Edelweiss di Besana in Brianza.

Dopo oltre un anno e mezzo di stop, il cineteatro Edelweiss di Besana è pronto ad alzare il sipario. La data da segnare sul calendario è sabato 25 settembre. Alle ore 17.30 la banda dell’associazione musicale Santa Cecilia di besana si esibirà in un concerto a tema colonne sonore che segnerà ufficialmente l’inizio della nuova stagione teatrale cinematografica all’Edelweiss. «È la musica ad amplificare le emozioni e, con la musica, vogliamo far tornare l’appetito per il cinema visto in sala - ha annunciato lo staff del cinetreatro besanese- Negli ultimi 20 mesi il Covid ha colpito duramente molti settori, tra cui anche quello del cinema e dello spettacolo dal vivo. Abbiamo chiuso le saracinesche il 22 febbraio 2020, ma non ci siamo fermati. Abbiamo proposto l’iniziativa “Ritornano i colori” sia nel 2020 che nel 2021. Ma soprattutto abbiamo utilizzato questo tempo per investire e migliorare il confort della sala oltre alla qualità della visione perché crediamo che il nostro pubblico sia la nostra ricchezza maggiore».

