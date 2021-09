A Besana in Brianza arrivano le reliquie di Madre Teresa di Calcutta Le reliquie di Madre Teresa di Calcutta arriveranno a Besana in Brianza, per la venerazione dei fedeli, dal 3 al 13 ottobre.

Besana Brianza si prepara ad accogliere le reliquie di Santa Madre Teresa di Calcutta. In occasione della festa del santo Crocifisso, quest’anno verranno esposte alla venerazione e alla preghiera dei fedeli anche le reliquie della “santa dei più poveri fra i poveri”. Domenica 3 ottobre, i resti di Santa Madre Teresa di Calcutta saranno accolti nella basilica romana minore durante la messa delle 18, presieduta dal decano don Sergio Stevan. I fedeli potranno venerare le sue reliquie fino al 13 ottobre.

“Donna di fede, di speranza, di carità, di indicibile coraggio, aveva una spiritualità cristocentrica ed eucaristica”, ricorda la Comunità pastorale Santa Caterina di Besana. “Usava dire: “Io non posso immaginare neanche un istante della mia vita senza Gesù. Il premio più grande per me è amare Gesù e servirlo nei poveri”. Madre Teresa definiva così la sua identità: “Di sangue sono albanese. Ho la cittadinanza indiana. Sono una monaca cattolica. Per vocazione appartengo al mondo intero. Nel cuore sono totalmente di Gesù”“.

