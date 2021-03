A Besana consegnato un buono acquisto libri di 500 euro al sindaco dei ragazzi Il sindaco di Besana, Emanuele Pozzoli, ha consegnato un buono acquisto libri del valore di 500 euro al sindaco dei ragazzi.

Libri per 500 euro. Il sindaco Emanuele Pozzoli, mercoledì, ha consegnato un buono acquisto alla sua omologa junior, Sofia Longoni che veste la fascia tricolore nel consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

Il contributo di 500 euro destinato al consiglio delle ragazze e dei ragazzi si riconferma di anno in anno per dare la possibilità agli studenti di realizzare piccoli progetti. In passato, per esempio, gli alunni hanno usato la somma per acquistare materiale sportivo oppure per allestire tavoli nel giardino della scuola. Nello scorso anno scolastico la scelta è ricaduta sui libri, anche per contribuire fattivamente all’arricchimento della biblioteca scolastica, che da poco era nata all’interno dei locali della primaria di Besana. Ma l’emergenza Covid ha inceppato il normale corso delle attività del CCRR, così la consegna dei 500 euro è slittata fino a pochi giorni fa. Dovrebbe comunque ripetersi in riferimento all’anno scolastico in corso, per la realizzazione di un progetto che sarà il consiglio in carica a definire.

Per il momento, il focus è sull’acquisto libri che avverrà in una libreria del territorio. E’ già pronta anche la lista dei titoli da comprare, molti dei quali sono attinenti alle tematiche di educazione civica. Dalla legalità al bullismo e cyberullismo, dal contrasto alle discriminazioni fino ai temi ambientali.

