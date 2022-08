Meda, presentato il libro di Andrea Riscassi: la chiusura del ciclo “Storie d’estate”

In sala civica Radio a Meda, nella serata di giovedì 4 agosto, si è chiuso il ciclo di “Storie d’estate”, l’evento organizzato dall’assessorato alla Cultura con il festival storico-letterario “Voci della storia” e da Un mondo di libri, che ha proposto la presentazione del libro “Vivi ogni giorno come se fosse il primo- il lungo viaggio di Fraintesa” scritto da Francesca Barbieri e Andrea Riscassi, curato da Roberta Marasco, edizione Piemme. Dopo l’introduzione dell’assessore alla cultura Fabio Mariani, la serata è stata condotta da Eva Musci.

Meda, “Storie d’estate”: il libro di Riscassi

“Francesca Barbieri era conosciuta da tutti come Fraintesa- ha esordito Musci- come la creatrice dell’hashstag#3cosebelle, come l’autrice del popolarissimo video “Patate fritte, pasticciotti, volersi bene”. Andrea Riscassi è un giornalista sportivo noto al pubblico dei social per la sua storia d’amore con la blogger Fraintesa, scomparsa nel 2021 a seguito di una dura battaglia contro il cancro, che ha completato il libro steso da Francesca. Quello di Riscassi è stato un racconto commovente e molto appassionato che ha aggiunto come sia “un viaggio fuori e dentro di sé, un meraviglioso inno alla vita che racchiude lo spirito e la saggezza della travel blogger che è diventata simbolo di resilienza. Francesca era influencer da prima ancora che venisse coniato questo termine, è stata una delle prime travel blogger italiane di professione: passava la vita viaggiando in posti meravigliosi, dall’Australia all’Africa, dall’Asia alle Americhe, toccando gran parte dell’Europa, facendo della sua passione un lavoro. Fino al 2018, quando un tumore al seno cambiò per sempre la sua vita. Non ne parlò sui social, ma aveva celato la rabbia e il dolore fino all’epilogo positivo, nel maggio del 2019. Francesca aveva vinto la battaglia contro il tumore, e da allora aveva iniziato a raccontare pubblicamente la sua malattia. Aveva deciso di festeggiare la guarigione con un viaggio intorno al mondo, e di iniziare a scrivere pezzi di questo libro per trasmettere la sua esperienza. Ma, a metà strada, il ripresentarsi della malattia l’aveva costretta a tornare indietro. E, invece di lasciarsi trascinare nella spirale del dolore, ha reagito a modo suo: motivandosi, cercando di alzarsi sempre con il sorriso, di affrontare ogni avversità con la forza che la contraddistingueva”.

Il libro di Riscassi: il messaggio in nome di Francesca

Riscassi ha proseguito spiegando che “Francesca ha continuato a scrivere parti di questo volume per mandare un messaggio, che ha continuato a diffondere fino al giorno della sua scomparsa: godetevi ogni giorno come se fosse il primo”. Un libro, che riunisce le due anime dell’amatissima viaggiatrice in un racconto che ci porta intorno al nostro mondo e dentro il mondo di Francesca.